Altérités festival de cinéma et d’ethnographie Quai François-Mitterrand Caen, mercredi 20 mars 2024.

Altérités festival de cinéma et d’ethnographie Quai François-Mitterrand Caen Calvados

La 8ème édition du festival de cinéma et d’ethnographie Altérités propose de partir à la rencontre de communautés Amérindiennes. Le temps du festival , elle ouvrira une fenêtre sur la grande diversité et la richesse des cultures Ashaninka, Cacuas, Gavião, Guarani, Kali’na, Mandan, Navajo, Yanomami,…

Partez à la rencontre d’ethnologues rompus à l’enquête de terrain, spécialistes du sujet.

Au programme, des projections de films, des rencontres, un atelier de fabrication d’attrape-rêves et des occasions incroyables de voyager et découvrir d’autres cultures… sans quitter Caen.

Une manifestation de La Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec le Cinéma Lux, les bibliothèques de Caen la mer, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, la Ville de Caen, Caen la mer, le festival international Jean Rouch, le Ministère de la Culture.

Pour connaitre la programmation complète, rendez-vous sur le site du festival.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-24

Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen 14000 Calvados Normandie

