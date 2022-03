Altérités : festival de cinéma et d’ethnographie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Altérités : festival de cinéma et d’ethnographie Caen, 17 mars 2022, Caen. Altérités : festival de cinéma et d’ethnographie Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

2022-03-17 – 2022-03-20 Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen Calvados La 6e édition du festival de cinéma et d’ethnographie Altérités, explore la thématique des chamanismes et fera voyager des confins des plaines glacées de Sibérie jusqu’aux forêts luxuriantes d’Amazonie.

Partez à la rencontre d’ethnologues rompus à l’enquête de terrain, spécialistes du sujet.

Au programme, des projections de films, des rencontres, un atelier au son du tambour pour porter votre regard sur les chamanismes, traditions bien vivaces dans certaines sociétés et qui fascinent tant les occidentaux.

Une manifestation de La Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec le Cinéma Lux, les bibliothèques de Caen la mer, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, la Ville de Caen, Caen la mer, le festival international Jean Rouch, le Ministère de la Culture. © Mamzelle Crevette La 6e édition du festival de cinéma et d’ethnographie Altérités, explore la thématique des chamanismes et fera voyager des confins des plaines glacées de Sibérie jusqu’aux forêts luxuriantes d’Amazonie. Partez à la rencontre d’ethnologues… Éditorial 2022 La 6e édition du festival de cinéma et d’ethnographie Altérités, explore la thématique des chamanismes et fera voyager des confins des plaines glacées de Sibérie jusqu’aux forêts luxuriantes d’Amazonie.

Partez à la rencontre d’ethnologues rompus à l’enquête de terrain, spécialistes du sujet.

Au programme, des projections de films, des rencontres, un atelier au son du tambour pour porter votre regard sur les chamanismes, traditions bien vivaces dans certaines sociétés et qui fascinent tant les occidentaux.

Une manifestation de La Fabrique de patrimoines en Normandie en partenariat avec le Cinéma Lux, les bibliothèques de Caen la mer, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, la Ville de Caen, Caen la mer, le festival international Jean Rouch, le Ministère de la Culture. © Mamzelle Crevette Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Ville Caen lieuville Quai François-Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Altérités : festival de cinéma et d’ethnographie Caen 2022-03-17 was last modified: by Altérités : festival de cinéma et d’ethnographie Caen Caen 17 mars 2022 caen Calvados

Caen Calvados