ALTÉRITÉS Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 17 mars 2022, Caen.

ALTÉRITÉS

du jeudi 17 mars au dimanche 20 mars à Bibliothèque Alexis de Tocqueville

**Le festival de cinéma et d’ethnographie Altérités** est une manifestation de l’Ethnopôle, l’un des trois pôles de [La Fabrique de patrimoines en Normandie](https://www.lafabriquedepatrimoines.fr/) en partenariat avec [la Bibliothèque Alexis de Tocqueville](https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-accueil.aspx), [le Cinéma LUX](http://www.cinemalux.org/) et [le Festival International Jean Rouch](http://www.comitedufilmethnographique.com/festival-international-jean-rouch/). Le festival Altérités propose une sélection de films tournés à hauteur d’hommes et qui donnent à voir et à penser la diversité des sociétés humaines, des plus lointaines aux plus proches. Les temps de rencontres y sont aussi importants que les projections. Le festival laisse la part belle aux échanges avec des réalisateurs, des auteurs, des cinéastes, des chercheurs en sciences sociales principalement ethnologues, mais aussi des photographes, des musiciens etc. **Toutes les informations et la programmation en détail en suivant ce lien :** [**[https://www.festivalalterites.com](https://www.festivalalterites.com)**](https://www.festivalalterites.com)

Festival de cinéma et d’ethnographie

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand 14053 Caen Caen Calvados



