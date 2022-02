Altérité Marseille 1er Arrondissement, 2 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

« Réfléchir sur autrui, c’est avant tout réfléchir sur soi »

Ce projet d’exposition est né d’un partenariat entre les associations GROUPE ADDAP13, association de prévention spécialisée, et L’éolienne, portée par MCE Productions, salle de spectacles et association de production, diffusion, médiation et formation dans les domaines de la musique et du conte.



Commerçants, associations sociales et culturelles, habitants de Noailles présentent ensemble cette initiative artistique et culturelle afin de promouvoir les échanges et de créer une dynamique joyeuse et solidaire au sein du quartier.



Le thème de l’exposition évoque l’altérité au sens philosophique du terme. Un sujet qui questionne sur ce qui rassemble, mais aussi sur ce qui sépare ou divise.



L’exposition présente une série de portraits – réalisés à la chambre – des acteurs majeurs et emblématiques du quartier de Noailles, qui ont posé devant leur enseigne lors de journées de prises de vue en février 2022.



Le vernissage sera suivi d’un cocktail offert par Pizzeria Sauveur, Maison Blaize, Destination familles et L’éolienne et la soirée sera ponctuée d’instants de conte et de poésie avec Florence Férin, Marien Guillé et Hélène Palardy.



L’exposition “Altérité” partira ensuite en itinérance à partir de fin mars dans d’autres lieux emblématiques de Noailles.



L’inauguration de l’exposition marquera la réouverture de L’éolienne et sera l’occasion de découvrir ses nouveaux aménagements et couleurs.

Une exposition photo à l’occasion de la réouverture de L’éolienne !

http://www.leolienne-marseille.fr/vernissage-exposition-photo/

