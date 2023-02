Altered Five Blues Band LA GRANDE OURSE, 4 mars 2023, ST AGATHON.

Altered Five Blues Band LA GRANDE OURSE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 21:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Formé à Milwaukee en 2002, Altered Five Blues Band est un quintet qui ose dès le premier jour être différent. Groupe de scène avant tout, “A5” se fait un nom et une réputation en foulant inlassablement pendant 15 ans les scènes des rades alentours. Le groupe produit également plusieurs albums, se faisant ainsi remarquer par la presse spécialisée américaine ; Downbeat, Blues Bytes, Living Blues, Big City Rhythm & Blues … ne tarissent pas d’éloges à leur sujet! Le chant puissant du frontman Jeff Taylor et le jeu de guitare fluide et inventif de Jeff Schroedl se marient parfaitement. Après une nomination au Blues Music Awards 2018, le quintet de Milwaukee sort son nouvel album, Ten Thousand Watts, le 6 Septembre 2019 sur Blind Pig Records. Enregistré pendant quatre jours à Nashville, TN et produit par Tom Hambridge, lauréat de plusieurs Grammy Awards, les 12 titres déboulent tel un ouragan de musique originale et roots-rockin. Les chansons s’enchaînent libres et reflètent l’évolution du groupe avec une écriture habile et une évidence musicale entre les membres qui jouent désormais ensemble depuis longtemps. Cet album succède à des disques primés. « Cryin’ Mercy » a remporté le prix du Meilleur album autoproduit à l’International Blues Challenge en 2015, et « Charmed & Dangerous » a été nommé chanson de l’année aux Independent Music Awards et Wisconsin Music Awards en 2018. Les deux albums ont atteint le Top 5 Blues d’iTunes et le hit #1 sur le Roots Music Report Blues Album Chart. Le magazine Guitar World a qualifié la chanson « Charmed & Dangerous » de « blues menaçant et marécageux ». Altered Five Blues Band a aujourd’hui six albums studio à son actif, dont le petit dernier, « Holler if You Hear Me », paru en septembre 2021 sur le même label Blind Pig Records, a trouvé son public en Europe, où il fait l’objet d’une diffusion intensive en radio et de chroniques des plus élogieuses et enthousiastes. Il se murmure qu’une nomination aux Grammy ne serait pas exclue ! Le groupe s’est produit dans de nombreux festivals et lieux renommés tels que : Grolsch Blues Fest (Allemagne), W.C. Handy Blues Fest (Kentucky), Ann Arbor Blues Fest, King Biscuit Blues Fest, Baltic Blues Fest (Allemagne), Milwaukee Summerfest, Magic City Blues Fest (Montana), Fargo Blues Fest, B.B. King’s Blues Club (Memphis), Buddy Guy’s Legends (Chicago) et plusieurs passages sur les chaînes locales.

Votre billet est ici

LA GRANDE OURSE ST AGATHON Hent Meur Cotes-d’Armor

