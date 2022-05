Alter Zegos…ou presque Aix-en-Provence, 11 juin 2022, Aix-en-Provence.

Alter Zegos…ou presque Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette Aix-en-Provence

2022-06-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-25 Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Alors, mêlant leurs univers dans une suite de numéros fantaisistes, Émile et Gazoline se sont mis en quatre pour tenter de répondre, en deux temps, trois mouvements et cinq variations, à la question : “qui est l’autre nous-même, si je suis plusieurs ?”… Elle le voit de l’autre côté du miroir.

Qui suit l’autre ? Qui suis-je ? Embrouilles ! Elle mange, il s’invite, il jongle, elle s’impose. Qui l’emporte sur qui ? Qui supporte qui ? Chamailleries !

Il joue au maestro, elle trimballe une valise avec instruments, micro, pupitre et partition. Qui mène quoi ? Que fabriquent-ils ? débrouilles ! Il et elle dansent. Qui est le danseur ? Où est la danseuse ? Que fait l’académie ? réconciliation !



Emile et Gazoline sont des duettistes à eux tous.

Gazoline débarque avec un attirail à tout faire (surtout le pitre). Émile attend le moment de montrer qu’il sait tout faire (surtout des gaffes). Spectacle pour jeune public à partir de 3 ans à la Comédie d’Aix

https://www.16-19.fr/comedieaix

