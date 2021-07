Epiniac Epiniac Epiniac, Ille-et-Vilaine Alter Tour Epiniac Epiniac Catégories d’évènement: Epiniac

Alter Tour Epiniac, 7 août 2021, Epiniac. Alter Tour 2021-08-07 – 2021-08-08 éco-hameau La Bigotière Lieu-dit La Bigotière

Epiniac Ille-et-Vilaine Epiniac Etape de l’Alter Tour : tour de France des initiatives pour la transition écologique Programme :

Le 7 août à 21h – Projection d’un film/débat “Herbes folles et macadam”. Compagnie L’Artère

Le 8 août à 14h – Visite à vélo des lieux d’initiatives locales : Eco-centre La Bigotière, La ZUUT, Calibso…

à 19h – Moment convivial, Repas/Tartines & chansons Organisé par Alter Tour avec Des Idées Plein la Terre, la ZUUT, le Ruisseau Coopérative, Calibso

à 19h – Moment convivial, Repas/Tartines & chansons Organisé par Alter Tour avec Des Idées Plein la Terre, la ZUUT, le Ruisseau Coopérative, Calibso

