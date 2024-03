Alte(r) Native Eguisheim, samedi 13 avril 2024.

Alte(r) Native Eguisheim Haut-Rhin

La Journée Alte[R]native est un événement exceptionnel dédié à l’engagement écologique et à l’action environnementale en Alsace. Cet événement unique se tiendra au charmant Little Roof d’Eguisheim, offrant un cadre convivial pour cette journée spéciale.

Alter Alsace Energies et The Little Roof présentent leur nouvel événement Alternative. Au programme troc, escape game, jeux pour toute la famille, conférences, concert apéro en soirée avec Dudes of groove Society. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 21:00:00

3 rue du Malsbach

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Alte(r) Native Eguisheim a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach