ALTER EGO (X), Lèche mon coeur Centre culturel suisse, 14 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 19h à 20h

payant

Jerk Off et le CCS propose une lecture appelée Lèche mon coeur par Alter Ego (x).

Descente au coeur de l’homophobie, discrimination qui exclut et tue encore aujourd’hui, ce spectacle tout public dresse un état des lieux des violences faites aux personnes queer à travers le monde. Cette création est une mise en scène du texte très documenté Ogres de Yann Verburgh. Elaborée à partir de faits réels, la pièce soulève des questionnements sur les injustices et les inégalités liées à l’orientation sexuelle, et plus largement sur la liberté d’être et d’aimer. C’est aussi un texte qui, à travers les histoires intimes et politiques des personnages que nous suivons, “dévoile” au-delà de la thématique abordée. Lèche mon coeur sera une création poétique sanglante, les visages seront invoqués, les voix diront leurs vérités, leurs urgences et leurs réalités.

+ d’infos

Événements -> Festival / Cycle

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

1 : Saint-Paul (350m) 7 : Pont Marie (571m)



Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/ ccs@ccsparis.com

Événements -> Festival / Cycle Queer Lgbt

Date complète :

2021-09-14T19:00:00+02:00_2021-09-14T20:00:00+02:00

ALTER EGO (X), Lèche mon coeur