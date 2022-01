Alter Ego Le Modjo, 4 février 2022, Aix-en-Provence.

Alter Ego

Le Modjo, le vendredi 4 février à 19:30

ALTER-EGO est un charmant Duo New Lounge qui revisite avec finesse et élégance un répertoire de chansons françaises et internationales. Juliette et Patrice aux influences marquées par des voix et des musiques de légende vous entraîneront avec énergie, émotion et simplicité dans une Soirée rythmée « funky-easy ». Ce duo étonne par la fraîcheur de ses arrangements. Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Antony CACHEUX, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 Par SMS: 07.69.13.06.23

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T19:30:00 2022-02-04T23:59:00