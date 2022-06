Alter ego Centre Pompidou, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 21h00 à 23h00

. payant Tarif plein : 18 € Tarif réduit : 14 € Pass ManiFeste : 10 € Pass Jeune : 5 €

Concert Portraits de compositeurs dans le miroir de trois instruments et de trois musiciens d’exception : le contrebassiste Florentin Ginot, l’accordéoniste Krassimir Sterev et Jean-François Heisser au piano. Pour sa première œuvre réalisée à l’Ircam, Clemens Gadenstätter s’empare de l’accordéon et modifie par l’électronique le contexte de l’écoute. Son œuvre intègre des sons trouvés sur internet, traces d’une expérience culturelle et d’un souvenir. Le corps électrique de la pièce de Claudia Jane Scroccaro est celui d’un contrebassiste embrassant son instrument. À cette contrebasse, Francesca Verunelli adjoint l’accordéon. In bianco e nero réalise l’exact contraire de la musique mixte : faire ressortir les propriétés du son instrumental et du son électronique, différence et autonomie plutôt que fusion. Enfin, la création d’une oeuvre de Yan Maresz qui reste une rareté. Sollicité depuis longtemps par son ami Jean-François Heisser, Maresz réalise ce duo furtif et vif pour piano et instrument virtuel qui fait sonner l’espace comme un instrument physique.

Krassimir Sterev accordéon

Jean-François Heisser piano

Florentin Ginot contrebasse

Charles Bascou, Thomas Goepfer, Johann Philippe, Serge Lemouton, Claudia Jane Scroccaro électronique Ircam

Clemens Gadenstätter 4 studies for selfportraits in surroundings – création 2022

Commande de l’Ircam-Centre Pompidou et de Musik der Jahrhunderte

Francesca Verunelli In bianco e nero – création 2022

Commande d’Annie Clair et de l’Ircam-Centre Pompidou

Claudia Jane Scroccaro I sing the body electric – création 2022

Philippe Manoury Six bagatelles, Turbulences (Six études pour piano, extrait)

Yan Maresz Soli – création 2022

Commande de Françoise et Jean-Philippe Billarant

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

Centre Pompidou Pompidou 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/alter-ego/detail/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/alter-ego/detail/

card-alter-ego