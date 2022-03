Alter duo Grandvaux, 10 avril 2022, Grandvaux.

Alter duo Le bourg Eglise de GRANDVAUX Grandvaux

2022-04-10 17:00:00 – 2022-04-10 Le bourg Eglise de GRANDVAUX

Grandvaux Saône-et-Loire Grandvaux

15 18 EUR Julien Mathias / Contrebasse • Jean-Baptiste Mathulin / Piano

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité

de la contrebasse. Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme alterne œuvres

de grands compositeurs (Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet…) et pièces, moins connues, tirées

du répertoire de la contrebasse (Bottesini, Dragonetti…).

les4saisonsencharolais@gmail.com http://4saisonsencharolais.free.fr/

Julien Mathias / Contrebasse • Jean-Baptiste Mathulin / Piano

Le bourg Eglise de GRANDVAUX Grandvaux

