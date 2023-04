2ème troc plantes des éco-jardiniers du Sundgau 13 rue Sainte Barbe, 15 avril 2023, Altenach.

Venez partager vos trésors et récolter quelques conseils pour votre jardin auprès des éco-jardiniers du Sundgau et autres amateurs !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 12:00:00. 0 EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Come and share your treasures and get some tips for your garden from the Sundgau eco-gardeners and other amateurs!

Venga a compartir sus tesoros y reciba consejos para su jardín de los eco-jardineros de Sundgau y otros aficionados

Teilen Sie Ihre Schätze mit anderen und holen Sie sich von den Öko-Gärtnern aus dem Sundgau und anderen Hobbygärtnern ein paar Tipps für Ihren Garten!

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme du Sundgau