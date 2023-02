ALTE VOCE – CHANTS, MUSIQUES ET POLYPHONIE DE CORSE THEATRE GALLI, 3 mars 2023, SANARY SUR MER.

ALTE VOCE – CHANTS, MUSIQUES ET POLYPHONIE DE CORSE THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

Les membres d'Alte Voce, formation créée en 2001 et composé de musiciens et chanteurs corses, sont heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir leur culture et de vous faire partager la passion viscérale qui les lie à leur terre mère, tant aimée : « L'ISULA DI CORSICA ». Les chants et musiques interprétés sont nos créations ; nous chantons la polyphonie profane et sacrée, jouons de la guitare, de l'harmonica et de la mandoline. ALTE VOCE est l'aboutissement de l'osmose artistique et morale du groupe qui défend l'authenticité des voix et musiques corses, sans aucune compromission. ALTE VOCE a pour objectif d'aller au plus près de ses racines en chantant la Corse dans toute sa beauté, ses drames, ses joies et ses passions. En Corse, les chants et la poésie disent la vie quotidienne, et grâce à la puissance des expressions, leur réalisme exhale un singulier parfum de brutale franchise, de naïve simplicité et de réelle grandeur.

THEATRE GALLI SANARY SUR MER Avenue Raoul Henri Var

PMR : 0494885390

28.5 EUR

