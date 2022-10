Al’Tarba Orchestral Project + Al’tarba solo, 17 décembre 2022, .

Al’Tarba Orchestral Project + Al’tarba solo



2022-12-17 20:30:00 – 2022-12-17

6 6 EUR Si vous aimez : Senbei, Asian Dub Foundation, Le Peuple de l’Herbe

Al’Tarba Orchestral Project

Avec Al’Tarba (Toulouse) + Swift Guad (Montreuil) + Vîrus (Rouen) + Paloma Pradal (Toulouse) + les musiciens de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté (France).

Après Silly Boy Blue et Zerolex, c’est l’incroyable beatmaker toulousain Al’Tarba qui a accepté le défi proposé chaque année par la Poudrière de Belfort et le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) : réorchestrer son répertoire avec l’apport d’instruments acoustiques et créer de nouveaux morceaux mêlant le langage des musiques actuelles et celui des musiques classiques. Le producteur toulousain invite pour l’occasion deux rappeurs de premier plan : le kicker Swift Guad et le ténébreux Vîrus. La chanteuse de flamenco Paloma Pradal sera également de la fête. Sur scène, cinq musiciens de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté complètent ce prestigieux casting. Croiser les sonorités du clavecin avec le rap le plus brut, développer des plages abstract hip hop orchestrales avec l’apport des violons et violoncelles, voici quelques éléments du voyage qui vous attend. Cette création orchestrale sera suivie en deuxième partie de soirée par le nouveau live solo d’Al’Tarba avec les morceaux de son fantastique nouvel album « La fin des contes ».

Line up Al’Tarba, direction artistique, machines, Swift Guad (rap), Vîrus (rap), Paloma Pradal [chant] Sylvain Wurmser (clavecin/piano), Raphaël Boudroit (violoncelle), Laura Olave Soler (violon alto), Camille Condou (violon), Mathilde Gerard (hautbois), Laurent Jacquier (arrangements).



https://fr-fr.facebook.com/virus.rayondufond

https://fr-fr.facebook.com/swiftguadofficiel

https://fr-fr.facebook.com/palomapradalmusic

https://www.esmbourgognefranchecomte.fr/

Mention partenaires

Cette création est coproduite par la Poudrière de Belfort et le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) avec le soutien de la DRAC de Bourgogne Franche-Comté et du Centre National de la Musique et le concours de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté.

AL’TARBA

Toulouse, hip hop

Un peu plus de quatre ans après son dernier album solo La nuit se lève, Al’Tarba revient en mai 2022 avec un nouvel opus « La Fin des Contes ».

Si l’opus précédent nous offrait une balade hallucinée dans les bas-fonds d’une ville gangrénée par le crime, La Fin des Contes quant à lui, nous plonge dans l’imaginaire d’un enfant qui explore les limbes féériques et cauchemardesques des contes… Fidèle à son éclectisme caractéristique, Al’Tarba se révèle à nouveau à travers un album aux atmosphères vacillantes, tout autant lumineuses et fantastiques, que noires et torturées.





dernière mise à jour : 2022-10-12 par