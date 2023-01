Al’Tarba + iphaze + waagal trio Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Saint-Denis-de-Pile Al’Tarba // Hip-Hop – Rap Beatmaker/compositeur français également membre du groupe toulousain Droogz Brigade, Al’Tarba est un joyeux bordel. Actif depuis les années 2000, il compte derrière lui il compte derrière lui 7 LPs, 3 EPs et des collaborations à la pelle, (Seth Gueko, Swift Guad, Nekfeu, Dooz Kawa, le Gouffre ou encore Hugo TSR…). Loin d’avoir tari son imagination et encore moins son énergie, les ballades musicales de ce curieux de nature ne sauraient s’arrêter ici, en si bon chemin. Si vous écoutez : Senbeï, High Tone, Pendulum + Iphaze // Electro Bass Music Video

+ Waagal Trio // Jazz Rock World Fusion

Enfant de la ville rose, Toch s'est construit une très solide réputation dans le monde de la Bass Music notamment en développant un projet artistique prônant l'interactivité entre son et vidéo…IPHAZE.

+ Waagal Trio // Jazz Rock World Fusion

