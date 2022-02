Altan Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Altan Studio de l’Ermitage, 20 mars 2022, Paris. Altan

Studio de l’Ermitage, le dimanche 20 mars à 16:00

NAÏADE Productions présente Création : « L’imaginaire irlandais ». Altan réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve nombre de trésors du patrimoine traditionnel chanté. Ce groupe tisse un répertoire de ballades, de jigs et de réels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires. Ils présenteront à l’occasion de leur retour attendu en France, «L’imaginaire irlandais» qui reprend les titres les plus emblématiques de leurs 30 ans de carrière.

Prévente 18€ / Sur Place : Tarif Unique à 22€

Altan réunit quatre musiciens accomplis autour de la voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve les trésors du patrimoine traditionnel. Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris Quartier de Belleville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l’ermitage - 75020 PARIS Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris

Studio de l'Ermitage Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Altan Studio de l’Ermitage 2022-03-20 was last modified: by Altan Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 20 mars 2022 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris