Altan Illiade, 21 mars 2021, Illkirch-Graffenstaden.

Altan

Illiade, le dimanche 21 mars à 21:30

Fondé à la fin des années 80 dans le sillage des Clancy Brothers, Chieftains et autres Dubliners, ce groupe phare a publié une dizaine d’albums et visité nombre de pays du monde. Altan réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve nombre de trésors du patrimoine traditionnel chanté. Ce groupe tisse un répertoire de ballades, de jigs et de reels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires. Altan demeure aujourd’hui l’étalon or de la musique traditionnelle irlandaise », écrivait, en 2005, l’Irish Echo. Leur dernier album s’intitule « The Gap of Dreams » et est sorti chez Compass records, il est à l’ écoute sur ce lien .

Fondé à la fin des années 80 dans le sillage des Clancy Brothers, Chieftains et autres Dubliners, ce groupe phare a publié une dizaine d’albums et visité nombre de pays du monde.

Illiade 11, allée François Mitterrand 67400 Illkirch-Grafenstaden Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T21:30:00 2021-03-21T22:00:00