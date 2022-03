ALTAN et Kreiz Breizh Akademi 8 – Studio l’Ermitage PARIS la bourrache theatre de verre,Paris (75)

**CRÉATION : « L’IMAGINAIRE IRLANDAIS »****Altan** réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique, langue qui conserve nombre de trésors du patrimoine traditionnel chanté. Ce groupe tisse un répertoire de ballades, de jigs et de réels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires. Ils présenteront à l’occasion de leur retour attendu en France, « L’imaginaire irlandais » qui reprend les titres les plus emblématiques de leurs 30 ans de carrière. ![ℹ️](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8e/1/16/2139.png) : [bit.ly/35NmqAf](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35NmqAf%3Ffbclid%3DIwAR3fm5G9dye4mP5AA-aZYGeU0cwg2BIzXslZHh1OX29oc1GROlLPWBn50zY&h=AT1HcuoaQ10qe9w0PyWvLs3PwcSeh1utw-ePZ4GwR5yAjkZDQQqyrUG8-vKDEPTkjvy3t_6R-30gCwN3ovYF59fL4SFaIJ3Cxyf-UjF66mabOQfROZCyLdhe2jz1B1zS7PI&__tn__=q&c%5B0%5D=AT11Pa5ZA0F_4MVVDjZ9R6IPvVna249Ptw8mrsYHzb7cvPii42PHw-0TEiDv-yIbtaCiTyW5TZg4Kc3cjPFTdXunGRoXbuzYyW7UCmOp6WPMcrqXCE0K_QvWsTIJeNN6hlfGXM9AslbuT4t6gSX-PZ3q)———- **Kreiz Breizh Akademi #8 (Bretagne)** Kreiz Breizh Akademi #8 présente “Ba’n Dañs”. Le titre de cette 8ème création d’un collectif de 11 personnes, dont 9 instrumentistes et 2 chanteuses, est une référence à l’appel traditionnel des chanteurs du Centre Bretagne, tout le monde dans la danse !Ils présenteront leur dernier album “Ba’n Dañs” – Label Irustica / L’Autre Distribution, lors du concert au studio de l’Ermitage. ### ![ℹ️](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8e/1/16/2139.png) : [bit.ly/3sgc4QK](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sgc4QK%3Ffbclid%3DIwAR0rCPGJT2Z4OeEbYlpmCP2wOzT-Zu0XUexNb9rtkOIBSg1fI10q_tIkRFg&h=AT0Ur-b8Qtao6x7azcCCaEAstHnD2AyeG3hVAj8nqxjLcC8oM3aty845yt9EEvAPgRdqaIwsIdWcadd82wZpXXi2UJ-V_XLOukILmVCsOFQ6LwhEib5HeEDNWAngyeY03Xg&__tn__=q&c%5B0%5D=AT11Pa5ZA0F_4MVVDjZ9R6IPvVna249Ptw8mrsYHzb7cvPii42PHw-0TEiDv-yIbtaCiTyW5TZg4Kc3cjPFTdXunGRoXbuzYyW7UCmOp6WPMcrqXCE0K_QvWsTIJeNN6hlfGXM9AslbuT4t6gSX-PZ3q) ———- Tarif : De 18€ à 22€![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/1f3ab.png) : [bit.ly/3seYAVC](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3seYAVC%3Ffbclid%3DIwAR3fDzV7eBnSyMezWzgy91QXbXcwYJovxRb4lHBpyLS0mevv5iwvQco4G6c&h=AT3QOLvIemijpo4eXA3LE0UKkjEVC0bAGAzdiH4aOP5j090qqF5cJ2sHdGD68C5T_B8MU8KGxhuFSb-GAkxBA9_YsKBJbFDTVVG0PdDNgQsUgKkfbU-5LM9CqOSwRzziUtY&__tn__=q&c%5B0%5D=AT11Pa5ZA0F_4MVVDjZ9R6IPvVna249Ptw8mrsYHzb7cvPii42PHw-0TEiDv-yIbtaCiTyW5TZg4Kc3cjPFTdXunGRoXbuzYyW7UCmOp6WPMcrqXCE0K_QvWsTIJeNN6hlfGXM9AslbuT4t6gSX-PZ3q)*source : événement [ALTAN et Kreiz Breizh Akademi 8 – Studio l’Ermitage PARIS](https://agendatrad.org/e/35813) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

