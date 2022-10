ALTAN EN CONCERT Stenay, 12 janvier 2023, Stenay.

ALTAN EN CONCERT

Place de l'Artillerie Salle des fêtes Stenay Meuse

2023-01-12 20:30:00 – 21:45:00

RÉSERVATIONS :

06 33 28 99 81

06 42 10 68 37

Tout public

Durée : 1h15

Groupe traditionnel irlandais célébrissime, Altan fait taper des pieds avec sa chanteuse à la voix cristalline et ses musiciens inspirés. Venez fêter avec deux mois d’avance la Saint-Patrick !

Ils viennent du magique et sauvage Comté de Donegal, au nord-ouest de l’Irlande. Depuis trente ans, entre jigs enivrants et ballades rêveuses, ils interprètent des airs et des chansons en gaélique ou en anglais. Porté par la voix et le violon de l’envoûtante Mairéad Ni Mhaonaigh, le groupe Altan, avec ses guitaristes, son joueur de bouzouki et son accordéoniste, interprète une musique née sur une terre de légende. Ils feront entendre les titres de leur répertoire où viennent toujours s’inscrire des collaborations avec la génération montante. Leur dernier album, The Gap of Dreams (Compass Records, 2019), est encore la preuve d’une longévité sans cesse inspirée… et inspirante. La voix de Mairéad Ni Mhaonaigh y fait des merveilles dans des chansons en apesanteur aux côtés d’instrumentaux qui empêchent de tenir en place !

+33 6 33 28 99 81

