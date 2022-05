Altamira 2042 Théâtre Garonne, 3 juin 2022, Toulouse.

Altamira 2042

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Théâtre Garonne

### Théâtre / Performance – Gabriela Carneiro da Cunha **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** _En partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès / EUROPHILOSOPHIE et le Centre chorégraphique James Carlès_ Donnant la parole aux écologistes, artistes, personnes déplacées et bien sûr à la nature, Altamira 2042 n’est pas que du théâtre documentaire : c’est un puissant rituel d’exorcisme qui offre à son principal protagoniste, le fleuve Xingu, l’exutoire d’une vengeance inattendue… Au milieu de l’Amazonie, la construction du barrage hydroélectrique Bel Monte crée depuis 2012 une catastrophe écologique massive ravageant faune et flore locale, et déplaçant des milliers de personnes loin des abords du fleuve Xingu. Metteuse en scène, performeuse et chercheuse, révélée en France notamment grâce à la chorégraphe Lia Rodrigues, Gabriela Carneiro da Cunha a passé plusieurs années sur place, à l’écoute de l’environnement autant que de ses populations. Elle vous convie à partager son expérience : dans son installation performative immersive, l’interprète-chamane vous installe (littéralement) au cœur de la forêt, de sa force, de ses blessures, de ses mystères, de ses colères. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/altamira-2042) ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 3 juin à 21h * Samedi 4 juin à 17h30 & 20h * Les 3 et 4 juin, possibilité de voir Altamira 2042 et [Malam / Night](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/malam-night) dans une même soirée, au tarif de 18€.

Tarifs : 12€ (1 soirée) / 18€ (2 spectacles)

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T22:30:00;2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T18:59:00;2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T21:30:00