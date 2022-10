Altaïr – Ciné conférence – Roumanie, des Carpates au Danube, 23 février 2023, .

Altaïr – Ciné conférence – Roumanie, des Carpates au Danube



2023-02-23 18:00:00 – 2023-02-23

6.5 6.5 EUR Film d’Olivier Bourguet présenté par Nicolas Pelissier

« J’aime la Roumanie… Ceux qui la connaissent me rétorqueront: « comment pourrait-il en être autrement? »

Pourtant, dans la tête de beaucoup d’entre nous encore, les préjugés foisonnent à son propos.

Mais aujourd’hui, quelles sont les réalités de ce pays si proche par la langue et la culture? Ambitieux projet… Car en dépit de son adhésion à l’UE en 2007, la Roumanie reste encore une terre inconnue, un pays ambigu. Si j’ai consacré 5 ans de ma vie, un livre et un reportage à la Roumanie, c’est principalement pour la gentillesse de ses habitants, mais aussi pour la diversité de ses paysages et son histoire, triste et riche à la fois. Et au-dessus de tout cela, pour sa diversité humaine puisque pas moins de 23 minorités ethniques …. » (Altair)

