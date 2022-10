Altaïr – Ciné conférence – Normandie, de merveilles en mémoire, 30 mars 2023, .

Altaïr – Ciné conférence – Normandie, de merveilles en mémoire



2023-03-30 18:00:00 – 2023-03-30

6.5 6.5 EUR Film de Cyril Isy-Schwart

« À travers ce documentaire, le réalisateur Cyril Isy-Schwart, nous dévoile les plus beaux atours de sa région natale: la NORMANDIE. À Giverny, promenade artistique dans l’univers fleuri du génial Claude Monet. Nous voyagerons aux confins du moyen-âge avec la tapisserie de Bayeux, les villes de Rouen et d’Honfleur. Visite exceptionnelle de l’époustouflant château du Champ de Bataille que son illustre propriétaire nous fera découvrir. Il nous ouvrira également les portes de son féérique palais de Maharaja patiemment remonté pierre par pierre. Ce seront également des rencontres avec des Normands perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération : la fabrication du Livarot et du Calvados… » (Altair)

Film de Cyril Isy-Schwart

ALTAIR

