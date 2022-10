Altaïr – Ciné conférence – Chili, la poésie des extrêmes, 15 décembre 2022, .

Altaïr – Ciné conférence – Chili, la poésie des extrêmes



2022-12-15 – 2022-12-15

6.5 6.5 EUR Un film d’Anouk Acker

« Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents qui se rencontrent au Cap Horn, un désert

où la vie est quasi impossible : le Chili est un pays de frontières naturelles.

Au nord, 1000 km du désert le plus aride du monde: l’Atacama. Au sud, un hasard de fjords et de glaciers encore bien souvent inaccessibles ! À l’ouest, c’est l’océan Pacifique, poissonneux, sauvage et furieux. A l’est, c’est la Cordillère des Andes, la plus haute chaîne de montagnes au monde après l’Himalaya…. » (allociné)

