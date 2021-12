#ALT24 – La Femme – Paradigmes Tour + Lulu Van Trapp + Bon Enfant Marseille 6e Arrondissement, 10 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

#ALT24 – La Femme – Paradigmes Tour + Lulu Van Trapp + Bon Enfant Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-03-10 19:30:00 – 2022-03-10 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

25 25 Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de Paradigmes , un troisième album qui va enfin réchauffer l’hiver 2021.



Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et de Mystère (2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin vers l’indépendance avec le distributeur indépendant IDOL et établit les nouveaux Paradigmes sur un disque d’une variété inouïe, d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante.



En mouvement perpétuel, en effervescence permanente, les quatre comparses évoluent au gré des courants musicaux contemporains, empruntant ici à l’electro, là au rap, sans jamais perdre les racines rock sixties et seventies qui les ont inspirés à leurs débuts depuis la côte basque.



+ [Lulu Van Trapp]

Depuis 2017, Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu.e, et met la misère avec ses chansons d’amour. Une fille et trois garçons que l’on voit grandir le long de leurs chansons où aucune ne se ressemble, entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse. Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation: « On essaye de se libérer de la maladie moderne qu’est l’égo ».



+ [Bon Enfant]

Pop québécoise au groove bien-allant, le groupe dévoile son univers coloré et vibrant en 2019, avec son premier album homonyme « Bon Enfant ». Chauffé par un engouement grandissant malgré l’absence de shows, le groupe s’isole pour créer une synergie et une palette sonore plus grandes, conservant les aspects préférés du premier projet et chassant les restrictions préventives ! « Diorama » investit les 70s, gorgé de musique à l’image projetant l’imaginaire et le fabuleux, l’album emprunte des sonorités au disco naïf, au glam rock, à la pop nippone et à la folk pastorale, en esquivant le pastiche pour façonner un rock québécois perméable et ouvert !



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24.

La Femme (re)viendra à l’Espace Julien Marseille le 10 mars 2022, « Foutre le bordel », pour paraphraser l’un des quinze titres du nouvel album « Paradigmes » à paraître le 2 avril 2021.

https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation/id-1504-le-femme-festival-avec-le-temps-2022

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

