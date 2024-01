ALT featuring Daniel Zimmermann Le Son de la Terre Paris 05, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert ALT featuring Daniel Zimmermann : 25 EUR

Alix Logiaco a sorti son second album sur le label Jazz Family. Le pianiste et son projet ALT nous embarquent dans « Le Monde d’Après », et invitent pour l’occasion l’excellent tromboniste Daniel Zimm

ALT a sorti son deuxième album sur le label Jazz Family. Le disque a eu un très bon accueil de la presse: album de la semaine sur Fip, article papier dans Jazz News, le Dauphiné Libéré… Après une belle tournée en France et en Suisse; le groupe prépare une nouvelle saison flamboyante !

Daniel Zimmermann est un musicien que l’on ne présente plus. On a pu l’entendre aux côtés de musiciens de renommées mondiales tels que Wynton Marsalis, George Russell, l’ONJ de Franck Tortiller, Andy Emler et bien d’autres !

ALT feat. Daniel Zimmermann promet d’être une soirée exceptionnelle, idéale pour débuter l’année 2024 !

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/alt-featuring-daniel-zimmermann/#billetterie

ALT featuring Daniel Zimmermann