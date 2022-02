ALT #24 – Parcours Chanson: TRAMPQUEEN / KHARA / DARIO DELLA NOCE Brasserie Communale, 5 mars 2022, Marseille.

Brasserie Communale, le samedi 5 mars à 20:30

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale ! ► 20h30 | Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille TRAMPQUEEN (Marseille / trap) Prêtresse du punk rétrograde et Majesté autoproclamé de la Voodoo Trap; un mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Grande amoureuse de la 808, sa majesté murmure gimmicks et mantras, sous forme de Trap hybride aux aspects trash. Un univers inspiré de l’énergie rock, une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx. Écouter : [https://youtu.be/UO4SzexaatA](https://youtu.be/UO4SzexaatA) KHARA (Marseille / hip-hop) Khara alias Marie Medaffeur est une jeune artiste découverte par le studio Crampela à Marseille. Elle chante d’abord, sa rencontre avec le rap se fera en 2018 avec la sortie de son EP Kharactere . Elle donnera naissance à une expression personnelle alternative, hybride entre chants envoûtants et textes engagés Écouter : [https://youtu.be/gr6TvIN60AE](https://youtu.be/gr6TvIN60AE) DARIO DELLA NOCE (Marseille / hip-hop) Dario Della Noce commence le rap en groupe. Il enchaîne deux expériences collectives avant de signer de son (vrai) nom 4 EP balancés entre son envie d’insulter les êtres humains et son besoin de les sonder. Dans sa musique, Dario fait le vide et profite de l’ambiance nocturne pour se délivrer de ses pensées. Parfois engagés, parfois résignés, toujours intimes et politiques, ses propos sont tranchants et sa vision radicale. Placer l’écriture au centre de son travail est une démarche naturelle pour Dario Della Noce qui, hors scène, met régulièrement sa plume au profit d’ateliers d’écriture auprès de jeunes publics. De 2015 à 2017 il travaille en tant qu’intervenant artistique au sein de la compagnie Mémoires Vives. Il est d’ailleurs co-auteur et interprète de la pièce “Dans les Greniers de l’Empire”. En 2020, il sort l’EP “Labyrinthe”, le premier depuis qu’il a intégré IN/EX, le label de la coopérative Grand Bonheur. Une manière pour lui de lever le voile sur une partie de son univers et de préparer, déjà, la sortie du labyrinthe. Écouter : [https://youtu.be/OEN6BcurTIM](https://youtu.be/OEN6BcurTIM)

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

