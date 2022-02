ALT #24 – Parcours Chanson: SANDAX bibliotheque de L’Alcazar, 5 mars 2022, Marseille.

ALT #24 – Parcours Chanson: SANDAX

bibliotheque de L’Alcazar, le samedi 5 mars à 17:30

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale ! ► 17h30 | Bibliothèque l’Alcazar 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille SANDAX (Marseille / pop-rap électronique) Originaire de Lyon, installé à Marseille, Sandax est un auteur / compositeur / rappeur qui manie les mots et les synthétiseurs. Inspiré par ses maîtres Booba, Yelle et Brassens, il manipule les thèmes, des plus légers aux plus existentiels, en y injectant chaleur et auto-dérision. Après Printemps-été 2020, Sandax sortira son second EP courant 2022. Écouter : [https://youtu.be/rLHAvxVRB6Y](https://youtu.be/rLHAvxVRB6Y)

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

bibliotheque de L’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 – Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



