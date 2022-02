ALT #24 – Parcours Chanson Marseille 1er Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

ALT #24 – Parcours Chanson Marseille 1er Arrondissement

2022-03-04 – 2022-03-10

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale !



• Vendredi 4 mars à 18h30 | Bibliothèque de Bonneveine (8e)

Kael (Marseille / pop)

Avec un premier EP sorti en septembre 2021 sur le label Marseillais Coeur sur toi, Kael décide de s’entourer du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune.



• Samedi 5 mars à 16h00 | Archives départementales des Bouches-du-Rhône (3e)

Docile (Marseille / chanson pop)

Sous le pseudo ironique de Docile se cache une écriture délicate qui oppose au féminisme complaisant une « true story » pop française vibrante appuyée par les arrangements art-rock dandy de Marc Lapeyre (aka FKClub) : un flirt entre nouvelle vague française, electro-pop, synth-wave et chill-clubbing sacrément élégant.



• Samedi 5 mars à 17h30 | Bibliothèque l’Alcazar (1er)

Sandax (Marseille / pop-rap électronique)

Originaire de Lyon, installé à Marseille, Sandax est un auteur / compositeur / rappeur qui manie les mots et les synthétiseurs. Inspiré par ses maîtres Booba, Yelle et Brassens, il manipule les thèmes, des plus légers aux plus existentiels, en y injectant chaleur et auto-dérision. Après Printemps-été 2020, Sandax sortira son second EP courant 2022.



• Samedi 5 mars à 20h30 | Brasserie Communale (6e)

– Trampqueen (Marseille / trap)

Prêtresse du punk rétrograde et Majesté autoproclamé de la Voodoo Trap; un mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. Un univers inspiré de l’énergie rock, une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx.

– Khara (Marseille / hip-hop)

Khara alias Marie Medaffeur est une jeune artiste découverte par le studio Crampela à Marseille. Elle chante d’abord, sa rencontre avec le rap se fera en 2018 avec la sortie de son EP Kharactere. Elle donnera naissance à une expression personnelle alternative, hybride entre chants envoûtants et textes engagés

– Dario Della Noce (Marseille / hip-hop)

Dario Della Noce commence le rap en groupe. Il enchaîne deux expériences collectives avant de signer de son (vrai) nom 4 EP. Dans sa musique, Dario fait le vide et profite de l’ambiance nocturne pour se délivrer de ses pensées. Placer l’écriture au centre de son travail est une démarche naturelle pour Dario Della Noce qui, hors scène, met régulièrement sa plume au profit d’ateliers d’écriture auprès de jeunes publics. De 2015 à 2017 il travaille en tant qu’intervenant artistique au sein de la compagnie Mémoires Vives. Il est d’ailleurs co-auteur et interprète de la pièce “Dans les Greniers de l’Empire”. En 2020, il sort l’EP “Labyrinthe”, le premier depuis qu’il a intégré IN/EX, le label de la coopérative Grand Bonheur. Une manière pour lui de lever le voile sur une partie de son univers et de préparer, déjà, la sortie du labyrinthe.



• Mercredi 9 mars à 18h00 | La Fabulerie (1er)

Franky Fade (Montréal / rap-pop)

Franky Fade est un rappeur et auteur-compositeur-interprète basé à Montréal. Son hip-hop mélodique est porté par des textes poignants et des arrangements immersifs, qui se retrouvent sur son premier album solo, Contradictions.



• Jeudi 10 mars à 18h00 | La Fabulerie (1er)

À Tâtons (Marseille / pop-électronique)

À Tâtons est un duo de chanson marseillais, créé en 2018 par David Gauthié & Juliano Gil. Leur pop aux multiples facettes trouve son inspiration là où Oneohtrix Point Never rencontrerait l’album éponyme de Philippe Katerine. À Tâtons est un boys band qui joue la carte de l’honnêteté, quitte à être vulnérable au milieu des certitudes. À Tâtons ne fait aucune promesse et se laisse le bénéfice du doute.



Concerts gratuits sur réservation dans la limite des places disponibles.

Comme chaque année, depuis 1999 Marseille se met au diapason de la chanson dans un savant mélange entre têtes d’affiches et jeunes artistes en émergence dont le festival s’attache à promouvoir leurs talents.

Marseille 1er Arrondissement

