Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale ! VENDREDI 4 MARS 2022 ► 18h30 | Bibliothèque de Bonneveine 124 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille KAEL (Marseille / pop) Avec un premier EP sorti en septembre 2021 sur le label Marseillais Coeur sur toi, KAEL décide de s’entourer du groupe Les Remords pour jouer ses morceaux qui chantent la vie jeune. Écouter : [https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/diagnostic](https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/diagnostic)

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

