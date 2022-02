ALT #24 – Parcours Chanson: FRANKY FADE La Fabulerie, 9 mars 2022, Marseille.

ALT #24 – Parcours Chanson: FRANKY FADE

La Fabulerie, le mercredi 9 mars à 17:15

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale ! MERCREDI 9 MARS 2022 ► 17h15 | La Fabulerie 10 Bd Garibaldi, 13001 Marseille FRANKY FADE (Montréal / rap-pop) Franky Fade est un rappeur et auteur-compositeur-interprète basé à Montréal. Son hip-hop mélodique est porté par des textes poignants et des arrangements immersifs, qui se retrouvent sur son premier album solo, CONTRADICTIONS. Avec cette première offrande, Franky Fade fait preuve d’une sensibilité rafraîchissante dans l’univers du hip-hop québécois et vient ébranler des conventions qu’il avait déjà commencé à tester avec O.G.B, le plaçant au front d’une nouvelle génération d’artistes québécois. Écouter : [https://youtu.be/D86wz-jVijE](https://youtu.be/D86wz-jVijE)

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-03-09T17:15:00 2022-03-09T18:30:00