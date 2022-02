ALT #24 – Parcours Chanson: DOCILE Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, le samedi 5 mars à 16:00

Festival dans le festival depuis plus de cinq ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits, qui se déploie par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et régionale ! SAMEDI 5 MARS 2022 ► 16h00 | Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 18-20 Rue Mirès, 13003 Marseille DOCILE (Marseille / chanson pop) Sous le pseudo ironique de Docile se cache une écriture délicate qui oppose au féminisme complaisant une « true story » pop française vibrante appuyée par les arrangements art-rock dandy de Marc Lapeyre (aka FKClub) : un flirt entre nouvelle vague française, electro-pop, synth-wave et chill-clubbing sacrément élégant. Écouter : [https://youtu.be/hfVZQcDLKyI](https://youtu.be/hfVZQcDLKyI)

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T17:00:00

