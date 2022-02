ALT #24 – Parcours Chanson: : Château Forte Friche belle de mai, 12 mars 2022, Marseille.

ALT #24 – Parcours Chanson: : Château Forte

Friche belle de mai, le samedi 12 mars à 17:00

SAMEDI 12 MARS 2022 ► Labobox A.M.I Friche La Belle de Mai | 17h 41 Rue Jobin, 13003 Marseille Château Forte (Marseille-Paris / chanson) Château Forte a construit ses fondations sur le terrain d’entente de Lola-Lý et Clément où se rencontrent la voix, les guitares, les mélodies, les synthés et les paroles de l’une et de l’un. À deux, ils produisent une pop minimaliste, délicate, animale, douce et poétique. C’est beau, c’est tendre, c’est comme un instant que l’on fige dans le présent, comme un souvenir que l’on voudrait embarquer avec nous pour qu’il dure encore longtemps. On tombe littéralement en amour pour Château Forte. Écouter : [https://youtu.be/oYAwgJNpcsU](https://youtu.be/oYAwgJNpcsU) Précédé de l’inauguration publique de la PROMENADE SONORE réalisée par Château Forte. Informations à venir. Le Festival Avec le Temps s’associe à Euphonia – Radio Grenouille pour vous proposer une invitation à voyager dans les rues de Marseille tout en suivant le cours de vie d’une chanson, de la chanson : de son écriture à son expression. En 2022, la réalisation de la Promenade Sonore a été confiée au duo Château Forte composé de Lola-Lý Canac et Clément Doumic qui nous emmène dans la Belle de Mai. Une balade comme un questionnement sur un quartier en plein changement, entre nouveaux projets d’urbanisme, gentrification grandissante, transformations sociales et politiques. Qu’est ce que cela engendre sur la ville, sur ses habitants ? Quelles traces restent-ils d’une époque à une autre ?

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:00:00 2022-03-12T18:30:00