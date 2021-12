ALT #24 – Léonie Pernet + Lonny Marseille 6e Arrondissement, 13 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

ALT #24 – Léonie Pernet + Lonny Montévidéo 3 impasse Montévidéo Marseille 6e Arrondissement

2022-03-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-13 Montévidéo 3 impasse Montévidéo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

[Léonie Pernet]

Suite à son premier album « Crave », Léonie Pernet, artiste-interprète, compositrice et percussioniste revient avec « Le Cirque de Consolation » un mélange parfait entre pop, musique électronique, néoclassique, percussions orientales et africaines. Dans ce nouveau projet Léonie lève le voile sur sa voix, plus émouvante que jamais, et nous offre des chansons aux textes racés et généreux. 11 titres riches et variées dans lesquels Léonie mélange les genres et les instruments avec une aisance folle.



[Lonny]

À seulement 28 ans, Lonny a déjà beaucoup bourlingué, sa guitare ou son violon sous le bras, en solo ou en trio ! Après un premier EP en anglais « What kind of music do you play ? », elle fait le choix, au retour d’une tournée au Québec en duo avec le chanteur Florent Bertonnier, d’écrire en français. Ces textes sont un recueil d’impressions et d’émotions aussi intimes qu’universelles, dans une langue qui privilégie les sonorités au classicisme poétique, les images à la prosodie, comme une écriture automatique aux harmonies mouvantes. Onze titres rassemblés dans son premier album « Ex-Voto », ourlé de ballades mélancoliques au folk atmosphérique, à la sincérité spontanée, en passant par la pureté intemporelle.



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24.

Retrouvez Léonie Pernet à Montévidéo dans le cadre du Festival Avec le Temps #24.

