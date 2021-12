ALT #24 – KLON (+Laurence-Anne) Makeda, 11 janvier 2022, Marseille.

Makeda, le mardi 11 janvier 2022 à 18:00

Rendez-vous en mars 2022 pour la 24ème édition du festival Avec Le Temps qui célébrera, comme à son accoutume, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille mais aussi aux alentours. ► Vendredi 11 MARS 2022 18h Ouverture des portes ► Laurence-Anne + KLON ► Le Makeda ► [https://bit.ly/alt-2022-klon](https://bit.ly/alt-2022-klon) [KLON] À mi-chemin entre chanson française et électro new-wave, l’univers de KLON est polychrome. Les rythmiques intraitables des drums machines se mêlent aux nappes de synthétiseurs, les guitares chantent, la basse vrombit et les voix vibrent à l’unisson. A l’été 2021, le succès de leur titre “Santa Barbara”, titre solaire et dansant, était annonciateur de leur nouvel album “nouveau genre”. Un EP de 7 morceaux colorés et joliment anachroniques au sein duquel les voix du septuor portent l’amour et la liberté pour étendard ! Ces chiens fous vivent en meute et font leur propre loi. Depuis le sous-sol de leur baraque, ils font trembler les murs et les cœurs. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=MxTkEC4Cy3I](https://www.youtube.com/watch?v=MxTkEC4Cy3I) [LAURENCE-ANNE] Dream pop, art rock, cosmic funk et synthwave, autant de genres musicaux que propose Laurence-Anne sur son deuxième album “Musivision”. À la fois recueil de lettres destinées à un ancien amant secret et bande sonore qui résonne entre les murs d’un manoir mystérieux, l’opus marque un tournant dans la carrière de l’artiste montréalaise ! Découverte en 2017 sur la scène des Francouvertes, cette autodidacte a vu son premier album “Première apparition” atteindre la longue liste du prestigieux prix Polaris et le sommet du palmarès des albums francophones de l’année à CISM. Une artiste à suivre de près ! En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=m0RCAynUklc](https://www.youtube.com/watch?v=m0RCAynUklc) —————————– BILLETTERIE [https://bit.ly/alt-2022](https://bit.ly/alt-2022) —————————– INFOS PRATIQUES ► PASS SANITAIRE ⚠️ Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. ⚠️ Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire ⚠️ A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité. ⚠️ ► LIEU : Le Makeda 103 Rue Ferrari 13005 Marseille ► PRESSE & INFORMATIONS : [marion@grandbonheur.org](mailto:marion@grandbonheur.org) festival-avecletemps.com

10 / 12€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



