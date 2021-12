Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement ALT #24 – Juliette Armanet Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

ALT #24 – Juliette Armanet Marseille 2e Arrondissement, 8 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. ALT #24 – Juliette Armanet Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-03-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-08 Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 27 Après le succès fulgurant de son premier album « Petite Amie » (double platine avec plus de 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec un nouveau single « Le Dernier Jour du Disco ». Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album qui paraîtra d’ici la fin de l’année.



1re partie : P.R2B

P.R2B. Pauline Rambeau de Baralon. Dite Rambo, pour les intimes. Un nom d’androïde pour une musique si singulière qu’elle pourrait venir d’une galaxie parallèle. Pourtant, dans son premier album Rayons Gamma, c’est bien de notre monde que P.R2B parle.



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24. Retrouvez Juliette Armanet sur la scène Le Cepac Silo le 8 mars 2022. Événements Après le succès fulgurant de son premier album « Petite Amie » (double platine avec plus de 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec un nouveau single « Le Dernier Jour du Disco ». Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album qui paraîtra d’ici la fin de l’année.



1re partie : P.R2B

P.R2B. Pauline Rambeau de Baralon. Dite Rambo, pour les intimes. Un nom d’androïde pour une musique si singulière qu’elle pourrait venir d’une galaxie parallèle. Pourtant, dans son premier album Rayons Gamma, c’est bien de notre monde que P.R2B parle.



Un concert dans la cadre du Festival Avec le Temps 2022 – ALT #24. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement