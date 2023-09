Also know as africa 2023 Le Carreau du Temple Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Tarifs de 8€ à 16€

AKAA, principale foire dédiée aux scènes artistiques d’Afrique et de ses diasporas en France, revient pour une huitième édition du 20 au 22 octobre 2023 au Carreau du Temple !

Foire d’art contemporain et de design d’Afrique

AKAA – Also Known As Africa – première et principale foire d’art contemporain centrée sur l’Afrique en France, est à l’image d’une Afrique aux multiples facettes, qui transcende les frontières et dont les voix résonnent aux quatre coins du monde, portés par la vision de chaque artiste.

Pour sa huitième édition, AKAA revient au Carreau du Temple du 20 au 22 octobre 2023, pendant une semaine riche d’événements artistiques et en marge de la foire Paris + organisée par Art Basel au Grand Palais Éphémère.

Cette année, AKAA met en lumière la pratique curatoriale dans le contexte d’une foire et de son marché. Commissaires et artistes sont invités pour des projets, installations et contributions écrites qui questionneront la pratique curatoriale et les enjeux qu’elle défend, permettant ainsi une réflexion critique du propos de l’artiste tout en lui donnant accès à différents types d’espaces d’exposition et donc d’expression.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

