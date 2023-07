Mes vacances musicales avec Claire Passard [Création] ALSH Les Colimarans Foucherans, 2 août 2023, Foucherans.

Mes vacances musicales avec Claire Passard [Création] 2 et 3 août ALSH Les Colimarans

Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Claire Passard

MODULE CRÉATION – INTERVENTIONS AVEC RESTITUTION

– Présentation mutuelle et éhanges sur le rapport à la musique.

– Parler du processus de création et des contraintes libératrices. Partir de l’expérience de l’artiste sur les mots intraduisibles.

– La voix, le chant = échauffement vocal et corporel sous forme de jeu (Rapport au corps et à l ‘écoute de l’autre)

Tester de chanter dans un micro + découverte des effets de voix (à voir selon les règles sanitaires..)

– Ecrire une chanson : trouver un thème (mot intraduisible selon l’âge), faire rimer les mots, trouver une mélodie.

– Jeu autour de la percussion corporelle. Mettre en relation la partie du corps et le son (aigu ou grave). Chercher des sons sur son propre corps. S’écouter pour mieux composer ensemble un rythme.

– Evoquer les musiques électroniques. les faire tester plusieurs contrôleurs de musique. (Claviers, pads, SPDS)

– Mini concert guitare voix acoustique

– Temps d’échange et de questions

ALSH Les Colimarans 4 rue Eugène Chalon 39100 Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T09:00:00+02:00 – 2023-08-02T12:00:00+02:00

2023-08-03T13:30:00+02:00 – 2023-08-03T16:30:00+02:00

