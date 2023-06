Séjour équitation 8/11 ans ALSH Le Petit Souper Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur Séjour équitation 8/11 ans ALSH Le Petit Souper Saumur, 24 juillet 2023, Saumur. Séjour équitation 8/11 ans 24 – 28 juillet ALSH Le Petit Souper 95 / 105 / 115 / 130 / 150 / +10 hors territoire. // avec VACAF : 29 / 53 / 63 euros tu es fan du monde équestre ? nous te proposons un séjour dédié à l’équitation ! viens découvrir cet univers fabuleux en compagnie de nos amis les chevaux ALSH Le Petit Souper 53 Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 75 42 70 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.csc-lecoindelarue.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00 le coin de la rue Saumur Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu ALSH Le Petit Souper Adresse 53 Avenue de l'Ecole Nationale d'Equitation Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Age min 8 Age max 11 Lieu Ville ALSH Le Petit Souper Saumur

ALSH Le Petit Souper Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

Séjour équitation 8/11 ans ALSH Le Petit Souper Saumur 2023-07-24 was last modified: by Séjour équitation 8/11 ans ALSH Le Petit Souper Saumur ALSH Le Petit Souper Saumur 24 juillet 2023