Camp Nature et Aventure ALSH Le Petit Souper Saumur, 24 juillet 2023, Saumur.

Camp Nature et Aventure 24 – 28 juillet ALSH Le Petit Souper

En vivant 5 jours sous tente dans le parc boisé de l’accueil de loisirs du Petit Souper, les enfants découvriront la vie collective.

Les espaces partagés, les moments conviviaux permettront les rencontres, les échanges entre les groupes, et de grandir ensemble. Autant d’occasions de créer des souvenirs inoubliables.

Le camp Nature et aventure est un programme conçu pour les enfants qui aiment l’exploration, l’aventure et la nature. Les participants auront l’opportunité de participer à une série d’épreuves inspirées de l’émission de télévision « Koh-Lanta ». Les activités seront centrées sur la nature, l’aventure et le sport, et mettront en avant l’esprit d’équipe, la cohésion et l’utilisation des 5 sens. Les enfants devront travailler ensemble pour relever les défis, résoudre les problèmes et découvrir les merveilles de la nature.

ALSH Le Petit Souper 53 Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-saumur.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00