Camp Équitation 10 – 14 juillet ALSH Le Petit Souper

En vivant 5 jours sous tente dans le parc boisé de l’accueil de loisirs du Petit Souper, les enfants découvriront la vie collective.

Les espaces partagés, les moments conviviaux permettront les rencontres, les échanges entre les groupes, et de grandir ensemble. Autant d’occasions de créer des souvenirs inoubliables.

Le camp équitation est un programme d’initiation à l’équitation qui se déroule dans un manège. Les participants auront l’opportunité d’apprendre les bases de l’équitation, comme comment monter et diriger un cheval. En plus de cela, une balade en forêt est prévue en fin de séjour, ce qui permettra aux participants de mettre en pratique leurs compétences nouvellement acquises dans un cadre naturel. Une visite de l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) est également prévue, offrant ainsi aux participants la possibilité de découvrir les coulisses de l’équitation de haut niveau. Enfin, une séance de médiation par l’animal permettra à chacun de développer le lien et la communciation.

ALSH Le Petit Souper 53 Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T07:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:30:00+02:00