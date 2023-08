Balade nocturne ALSH Le monde de Babaudus Rochechouart, 23 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez participer à une balade nocturne riche en découvertes. A la recherche et a l’écoute de la faune sauvage de Badaudus, vous pourrez apercevoir et entendre la vie sauvage qui nous entoure. Ouvert à tous et gratuit, vous serez guidé par l’animateur PNR Frank Taboury..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

ALSH Le monde de Babaudus

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a nocturnal walk full of discoveries. Looking and listening for Badaudus wildlife, you’ll be able to see and hear the wild life that surrounds us. Open to all and free of charge, you’ll be guided by PNR guide Frank Taboury.

Venga y participe en un paseo nocturno lleno de descubrimientos. Mientras busca y escucha la fauna de Badaudus, podrá ver y oír la vida salvaje que nos rodea. El paseo está abierto a todos, es gratuito y estará guiado por Frank Taboury, miembro del Parque Natural Nacional.

Nehmen Sie an einer Nachtwanderung teil, bei der es viel zu entdecken gibt. Auf der Suche nach der wilden Fauna von Badaudus können Sie das wilde Leben, das uns umgibt, sehen und hören. Sie werden von dem NFP-Animator Frank Taboury geführt.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Porte Océane du Limousin