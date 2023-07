ALSH Beaublanc : Journées d’animations ALSH de Beaublanc Limoges, 10 juillet 2023, Limoges.

ALSH Beaublanc : Journées d’animations 10 juillet – 21 août ALSH de Beaublanc Informations sur le portail jeunesse de la Ville

Le jeudi 20 juillet et le lundi 21 août, de 10h à 16h, les trois accueils de loisirs municipaux se réuniront sur le site de Beaublanc pour de grandes aventures sur des structures gonflables : duels, parcours, ventriglisse… Les matins seront réservés aux enfants de moins de 6 ans et les après-midi aux plus de 6 ans.

Durant les vacances scolaires, les accueils de loisirs de Landouge, Beaublanc et Léon-Blum proposent aux enfants âgés de 3 à 11 ans, des animations variées et adaptées à leur âge sur des temps de journée de 7h30 à 18h15.

ALSH de Beaublanc 103 rue Montjovis Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-10T07:30:00+02:00 – 2023-07-10T18:15:00+02:00

2023-08-21T07:30:00+02:00 – 2023-08-21T18:15:00+02:00