Paris : pars à la découverte de ta capitale ALSH Bosque Apt, 23 octobre 2023, Apt.

Paris : pars à la découverte de ta capitale 23 – 27 octobre ALSH Bosque 35€ en supplément du tarif journalier (53 à 71€)

Paris, notre capitale, c’est l’occasion de découvrir à travers des déplacements à pied ou en métro la richesse d’une grande ville. Paris (petite et grande couronne) regorge de sites dédiés à la culture de notre pays et est une offre sans précédent à l’ouverture et la découverte multiculturelle (musées, monuments, sites remarquables, théâtres, galeries, arrondissements dédiés à une culture et autres), le tout se visitant en majeure partie gratuitement avec les jeunes ados.

ALSH Bosque 484 Bosque 84400 Apt

culture Paris