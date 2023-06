Séjour à la Montagne ALSH Ado Monflanquin Monflanquin, 21 août 2023, Monflanquin.

Séjour à la Montagne 21 – 25 août ALSH Ado Monflanquin 250 € (sans aides éventuelles)

Séjour de vacances de 5 jours/4 nuits organisé dans la vallée d’Iraty (64), ouvert aux 11-17 ans dans la limite des 24 places disponibles. Hébergement en chalet.

Depuis les vacances de Toussaint (2022), les jeunes peuvent participer, grâce à des temps dédiés, à l’organisation et la construction du programme, aux règles de vie du séjour,… Ils démarchent des producteurs locaux partenaires pour améliorer leur autonomie alimentaire durant le séjour.

Au programme :

• des activités sportives en pleine nature comme le canyoning (1/2 journée, conditionnée au niveau d’eau et aux aléas climatiques), la pêche (1/2 journée, conditionnée au permis) et la randonnée (1/2 journée)

• des ateliers sur la faune, la flore locale, ainsi que les pratiques culturelles locales :

o découverte des milieux aquatiques et lieux de pêche à la truite (2h),

o découverte du pôle ornithologique avec la Ligue de Protection des Oiseaux (2h)

o des ateliers de découverte de la forêt d’Iraty, la plus grande hêtraie d’Europe, avec l’Office National des Forêts (2h)

o découverte des pratiques pastorales locales, avec dégustation de produits locaux (fromage,…) (3h)

• des ateliers de sensibilisation à la vie numérique : données personnelles et gestion des profils, identité numérique, expérience de « déconnexion » (3 x 1h) (réseau PdN47)

• des animations et des veillées, sur demande/proposition des jeunes…

• Au quotidien :

o un fonctionnement favorisant le développement durable et la transition écologique dans les ACM : gestion de l’eau, de l’électricité, des achats de déchets,…

o développement de l’autonomie avec partage des missions quotidiennes,…

Echanges et partages au rendez-vous !

ALSH Ado Monflanquin 47150 MONFLANQUIN Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ccbastides47.com/petiteenfance-enfance-jeunesse/#1558357815466-1b100d00-95d3 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672492570 »}, {« type »: « email », « value »: « alshado.monflanquin@ccbastides47.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00

