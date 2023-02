ALSACIENS-MOSELLANS PRISONNIERS DANS LES CAMPS SOVIÉTIQUES Florange Catégories d’Évènement: Florange

Moselle Après la diffusion d’une vidéo, le conférencier évoquera, à partir d’archives inédites, de témoignages de rescapés ou de leur famille, la dure réalité des conditions de vie des prisonniers dans les camps et plus particulièrement celui de Tambov. De nos jours, les voyages mémoriels encadrés par les édiles russes sur le site Tambov présentent le camp de manière presque idyllique, ce qui donne une image plutôt erronée de ce qui s’y est réellement passé. L’évocation de cette dolce vita occulte évidemment les milliers de morts occasionnés par les maladies, la sous-alimentation chronique, le labeur éreintant, le dressage idéologique, l’insalubrité des lieux, la démoralisation éprouvée par les internés et le non-retour pour des milliers d’entre eux. Au regard de tous ces prismes, Tambov est-il devenu le nom emblématique de la captivité des incorporés de force alsaciens-mosellans ? Pourquoi et comment ? Par l’importance numérique du contingent, par la concentration de toutes les souffrances, symboles de l’injustice qu’ont subie les Malgré-Nous coincés entre deux totalitarismes, par un certain abandon de la part des autorités françaises sur fond de début de guerre froide, mais aussi par le travail de mémoire inlassable des associations d’Anciens de Tambov, on peut le penser. Sur inscription obligatoire. Evénement proposé dans le cadre de la manifestation départementale « Moselle annexée 1940-1945 ». mediatheque@mairie-florange.fr +33 3 82 59 44 90 http://www.florange.fr/mediatheque Headway – Unsplash

