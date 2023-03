ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #4 Nothalten Nothalten Catégories d’Évènement: 67680

NOTHALTEN

ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #4, 14 mai 2023, Nothalten Nothalten. ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #4 Nothalten 67680

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 19:00:00 Nothalten

67680 Nothalten Quatrième étape de la Tournée des Terroirs, le joli petit village de Nothalten vous accueillera dans un cadre idyllique, sur les hauteurs du Grand Cru Muenchberg et du lieu-dit Zellberg. Une série d’animations, accessible à tous vous permettra de (re)découvrir ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère… Bar à vins éphémère dans un cadre insolite, animations et ateliers divers, DJ sets, restauration locale sur place… Nothalten

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: 67680, NOTHALTEN Autres Lieu Nothalten Adresse Nothalten 67680 Ville Nothalten Nothalten Departement 67680 Lieu Ville Nothalten

Nothalten Nothalten Nothalten 67680 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nothalten nothalten/

ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #4 2023-05-14 was last modified: by ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #4 Nothalten 14 mai 2023 67680 Nothalten Nothalten 67680

Nothalten Nothalten 67680