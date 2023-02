ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #15 Bergbieten Bergbieten Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2023-07-30 10:00:00 – 2023-07-30 19:00:00

Bas-Rhin Bergbieten EUR Quinzième et dernière étape de la Tournée des Terroirs, Bergbieten vous accueille au sommet de l’Altenberg, vous offrant une jolie vue à 360 degrés sur les vignobles alentours.

Une série d’animations, accessible à tous vous permettra de (re)découvrir ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère… Bar à vins éphémère dans un cadre insolite, animations et ateliers divers, DJ sets, restauration locale sur place… Bergbieten

