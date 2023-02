ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #14 Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’Évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin Ammerschwihr EUR Quatorzième et avant-dernière étape de la Tournée des Terroirs, Ammerschwihr vous accueille au cœur de son Grand Cru Kaefferkopf.

Une série d’animations, accessible à tous vous permettra de (re)découvrir ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère… Atelier ornithologie et dégustation verticale des riesling Kaefferkopf vins de garde. +33 3 89 20 16 20 Ammerschwihr

