ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #12 Thann Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Thann

ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #12, 9 juillet 2023, Thann Thann. ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #12 Thann Haut-Rhin

2023-07-09 10:00:00 – 2023-07-09 19:00:00 Thann

Haut-Rhin Thann EUR Douzième étape de la Tournée des Terroirs, Thann et son fameux Grand Cru Rangen vous accueille dans l’un des vignoble les plus pentus d’Alsace et l’un des rares sols d’origine volcanique.

Une série d’animations, accessible à tous vous permettra de (re)découvrir ces vins de terroir.

Restauration sur place, animations et ateliers pour tous, DJ sets, bar à vins éphémère… Bar à vins éphémère dans un cadre insolite, animations et ateliers divers, DJ sets, restauration locale sur place… Thann

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Thann Haut-Rhin Ville Thann Thann lieuville Thann Departement Haut-Rhin

Thann Thann Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann thann/

ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #12 2023-07-09 was last modified: by ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs – Etape #12 Thann 9 juillet 2023 Haut-Rhin Thann Thann, Haut-Rhin

Thann Thann Haut-Rhin